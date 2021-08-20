В МТС появились беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступили в продажу беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro.

Эргономичный дизайн Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro обеспечивает надежное и плотное положение наушников, а легкий корпус значительно снижает давление, создаваемое при длительном времени непрерывного использования наушников. Носите наушники на протяжении всего дня без чувства дискомфорта.

Гаджет оснащен системой активного шумоподавления, которая способна устранять посторонний шум, обеспечивая при этом высокое качество звучания с эффектом полного погружения. Вам не нужно снимать наушники, чтобы слышать окружающие звуки и свободно общаться с собеседниками. Уровень шумоподавления в Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro можно снизить, переключившись в «режим прозрачности», коснувшись любого наушника и удерживая его.

Емкие аккумуляторы и чипы с низким энергопотреблением позволяют пользоваться наушниками до 6 часов без перерыва, а с применением зарядного кейса время общего воспроизведения увеличивается до 30 часов. Наушники обеспечат до 7 часов воспроизведения при выключенной системе шумоподавления и до 5 часов – с включенной. Также новинка поддерживает беспроводную зарядку.

В рамках акции «Для всех» Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro можно приобрести за 299 рублей.

Действующие и новые абоненты МТС, заключившие дополнительное соглашение о пользовании услугами связи, могут приобрести гаджет и в рассрочку в рамках акции «Смарт-устройства». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 27,10 рубля, а на два года – 13 рублей.