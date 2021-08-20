HUAWEI открыл в Беларуси предзаказ на Watch 3

Huawei Consumer Business Group представляет в Беларуси серию смарт-часов HUAWEI WATCH 3, в которую вошли модели HUAWEI WATCH 3 и WATCH 3 Pro. Устройства на базе фирменной операционной системы HarmonyOS 2 отличают AMOLED-экраны с диагональю 1,43 дюйма и технология непрерывного мониторинга состояния организма, а поддержка eSIM позволяет принимать и совершать звонки без смартфона. Благодаря мощной батарее и интеллектуальным функциям энергосбережения смарт-часы долгое время работают без подзарядки.

При заказе до 2 сентября действуют специальные цены — от 999 рублей, а в подарок можно получить беспроводные наушники.

Смарт-часы для фитнеса и повседневного использования

Модель HUAWEI WATCH 3 выполнена в корпусе из нержавеющей стали, изогнутое стекло циферблата имеет защитное покрытие, предотвращающее появление царапин и отпечатков пальцев.

Для точного и эффективного измерения пульса тыльная поверхность корпуса HUAWEI WATCH 3 изготовлена из высокотехнологичного керамического материала с добавлением диоксида циркония. В неё интегрированы линзы из сапфирового стекла, защищающие датчики, которые отвечают за измерение пульса и насыщение крови кислородом. Корпус старшей модели HUAWEI WATCH 3 Pro изготовлен из титанового сплава и сапфирового стекла, благодаря чему устройство способно противостоять внешним воздействиям в течение долгого срока службы.

Умные часы серии HUAWEI WATCH 3 работают под управлением HarmonyOS 2 — фирменной операционной системы, предлагающей новый уровень взаимодействия с экосистемой устройств HUAWEI.

В устройстве впервые использована поворотная кнопка с тактильной обратной связью, обеспечивающая удобное интерактивное управление интерфейсом. Вращая её, можно переключаться между пунктами меню и масштабировать изображение на экране.

В смарт-часы встроен фирменный магазин приложений AppGallery с широким выбором актуальных сервисов. Среди них есть и предложения партнеров, специально адаптированные для белорусских пользователей. Например, платежная система «Оплати», которая позволяет совершать денежные переводы и проводить оплату прямо в чате или по QR-коду. Или приложение для заказа такси «Maxim» – владельцы часов смогут получать уведомления о процессе поиска авто и считывать с экрана данные о поездке: стоимость услуги, информацию о водителе и машине.

Круглосуточный мониторинг параметров организма

Серия HUAWEI WATCH 3 получила широкий набор интеллектуальных функций и технологий для отслеживания параметров организма. Часы контролируют температуру кожи и уведомляют пользователя при превышении нормальных значений. Функция измерения пульса, основанная на технологии HUAWEI TruSeenTM 4.5, использует LED-датчик 6-в-1 и 4 фотодиода. Измерение уровня кислорода в крови (SpO2) позволяет вовремя обнаружить кислородное голодание, вызванное заболеванием лёгких, чрезмерной нагрузкой или неблагоприятными внешними условиями. Для повышения точности технология TruSeen 4.5+ измеряет длину световой волны и распознаёт молекулы кислорода в крови даже при низкой температуре окружающей среды и на большой высоте. Низкий уровень энергопотребления даёт возможность отслеживать различные параметры организма круглосуточно. Наблюдать за изменениями можно в приложении HUAWEI Здоровье.

В серии HUAWEI WATCH 3 доступно более 100 видов физических активностей, включая 19 профессиональных режимов, тренировки в помещении и на открытом воздухе. Шесть наиболее популярных видов спорта смарт-часы распознают автоматически. Встроенная система геолокации позволяет с высокой точностью отслеживать маршруты тренировок на открытом воздухе даже при отсутствии смартфона.

Алгоритм энергосбережения Smart Power-Saving 3.0 позволяет часам работать до трёх суток без подзарядки даже при круглосуточном мониторинге параметров организма и до 14 дней в режиме энергосбережения. Версия WATCH 3 Pro способна работать в активном режиме до пяти суток, а в режиме энергосбережения — до 21 дня.

Цены и доступность

До 3 сентября на условиях предзаказа HUAWEI WATCH 3 Active стоят 999 рублей, WATCH 3 Classic — 1099 рублей, а WATCH 3 Pro Classic — 1299 рублей. Каждый покупатель получит в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds 4i.

Предзаказ по специальной цене и с бонусом можно сделать в официальном интернет-магазине HUAWEI и на сайтах партнеров. При этом модель HUAWEI WATCH 3 Pro будет доступна эксклюзивно в официальном интернет-магазине HUAWEI и торговой сети мобильного оператора МТС.

Для белорусских пользователей также станут доступны шесть новых дизайнов циферблатов для смарт-часов, разработанные Huawei в коллаборации с немецким художником JoJoesArt представили. В своих работах JoJoesArt создает фантазийные миры, главными героями которых становятся дикие животные и птицы. Новые дизайны уже доступны пользователям в фирменном магазине циферблатов компании.