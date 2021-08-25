Google усилит защиту пользовательских аккаунтов YouTube

Google активно продвигает двухфакторную (двухэтапную) аутентификацию во всех своих сервисах. На этой неделе компания сообщила, что этот метод подтверждения личности будет в обязательном порядке использоваться авторами контента на YouTube.

В твите TeamYouTube компания подтвердила планы по усилению защиты пользовательских аккаунтов. Требование вступит в силу с 1 ноября текущего года и в первую очередь касается доступа к YouTube Studio.

Впрочем, обычные пользователи, не являющиеся членами партнёрской программы YouTube Partner Program смогут загружать видео, используя прежние, упрощённые механизмы защиты.

Партнёрская программа, доступная в том числе в России и других странах, предполагает монетизацию видео и именно поэтому требует дополнительной защиты. Кроме того, её участники должны соответствовать ряду требований — иметь свыше 1000 подписчиков, более 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев, привязанный аккаунт AdSense и т. п.

Двухэтапная аутентификация доступна в настройках аккаунта. Обычно при подобном способе защиты требуется вводить коды из SMS, коды из заранее сохранённого списка или использовать другие способы вроде мобильного приложения Google Authenticator.