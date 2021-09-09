Intel представила процессоры Xeon E-2300

Компания Intel представила серию серверных процессоров начального уровня Xeon E-2300, которые предназначены для создания систем на материнских платах с чипсетами C252 и C256 и процессорным разъёмом LGA 1200. Всего было представлено десять моделей чипов с четырьмя, шестью и восемью ядрами, и заявленным показателем TDP от 65 до 95 Вт.

Диапазон заявленных тактовых частот представленной серии процессоров составляет от 2,6 до 5,1 ГГц. Объём кеш-памяти в зависимости от модели равен от 8 до 16 Мбайт. По словам компании, процессоры серии Xeon E-2300 обеспечивают прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением Intel Xeon E до 17 %. Все модели, за исключением Intel Xeon E-2324G и Xeon E-2314 обладают поддержкой технологии Hyper-Threading.

Все представленные модели процессоров работают с двухканальной оперативной памятью стандарта DDR4-3200 объёмом до 128 Гбайт и предлагают поддержку до 20 линий PCIe 4.0. Поддержка 24 линий PCIe 3.0, восьми разъёмов USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), трёх USB 3.2 Gen 2 (20 Гбит/с) и восьми разъёмов SATA III обеспечивается силами чипсетов серии Intel C250.

Все процессоры серии проверены на совместимость с новейшими серверными операционными системами, включая Windows Server 2022. Производитель заявил для чипов аппаратные функции для повышения их надёжности, включая поддержку памяти ECC, а также технологий администрирования Intel Server Platform Services и Intel Active Management Technology.