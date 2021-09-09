На базе БГУИР открылась образовательная смена Национального детского технопарка

7 сентября открылась образовательная смена Национального детского технопарка. На базе БГУИР будут заниматься 10 старшеклассников, которые выбрали направление "Программирование микроконтроллеров".

Часть занятий пройдет в лабораториях Института информационных технологий БГУИР, а часть - на базе ресурсного центра Минского радиотехнического колледжа. Там есть оборудование, на котором ребята смогут реализовать проекты.

Помимо занятий в БГУИР по программированию микроконтроллеров, в расписании старшеклассников есть уроки по программе общего среднего образования. А в свободное от учебы время ребята будут ходить в тренажерный зал, бассейн, посещать музеи и участвовать в других культурных мероприятиях.

 

 

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Источник: 

bsuir.by

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Опубликовал: KVbot,

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