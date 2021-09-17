LG Electronics (LG) представляет LG SIGNATURE Z1 8K OLED телевизор в диагоналях 77’’ и 88’’. Линейка LG SIGNATURE остается верной идеалам совершенства и создает качественно новое восприятие жизни для самой взыскательной аудитории. Все продукты LG SIGNATURE обладают особенным фирменным стилем. LG SIGNATURE — это сочетание исполненных смыслом инноваций и неподвластной времени эстетики, определяющих новый стиль жизни.

Дисплей LG SIGNATURE Z1 8K OLED телевизора с поддержкой Real 8K состоит из самоподсвечивающихся пикселей, которые обеспечивают отличное качество изображения и целый ряд возможностей для дизайна.

Телевизор LG SIGNATURE Z1 8K OLED вписывается в интерьер как картина. С режимом галереи, который демонстрирует изображения потрясающей яркости и реалистичности, можно создать в домашнем пространстве эффект настоящей выставки. В диагонали 88” телевизор располагается на специальной напольной подставке, а в размере 77” эту модель можно как поставить в любом месте вашего дома, так и повесить на стену.

Премиальные технологии изображения дарят удовольствие от просмотра, а благодаря великолепному черному цвету и 100% точности цветопередачи фильмы выглядят такими, какими они были задуманы авторами.

Технология расширенного динамического диапазона HDR 10 Pro регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, что придает реалистичную четкость любым изображениям и улучшает обычный HDR-контент. Теперь все ваши любимые фильмы и сериалы будут более яркими с первой до последней минуты.

В основе телевизора LG SIGNATURE Z1 лежит процессор α9 Gen4 8K на основе искусственного интеллекта — революционный чип, использующий алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Телевизор позволяет масштабировать 4K-изображение до реального 8К, позволяя пользователю наслаждаться потрясающей детализацией и качеством.

DOLBY VISION IQ™ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а DOLBY ATMOS® обеспечивает многомерный объемный звук — это потрясающая комбинация, обеспечивающая впечатляющий кинематографический опыт.

Кроме того, телевизор LG SIGNATURE может стать частью экосистемы умного дома LG ThinQ, чтобы вы получали от использования максимум удовольствия. Вы можете управлять телевизором с помощью голосового помощника или с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль. Cсылки на скачивания приложения в Google Play и в App Store.