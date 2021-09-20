В Полоцком госуниверситете откроется лаборатория программируемых мобильных систем

В Полоцком государственном университете (ПГУ) совместно с минским СООО "Системные технологии" откроют научно-практическую лабораторию программируемых мобильных систем. Об этом сообщает БЕЛТА.

Новая лаборатория создана на факультете информационных технологий. Она предназначена для практических занятий и проектной деятельности студентов специальностей информационно-коммуникационного профиля: "программируемые мобильные системы", "вычислительные системы, машины и сети", "программное обеспечение информационных технологий", "информационные системы и технологии", "компьютерная безопасность", "компьютерная физика".

Задумана она была как небольшая инновационная мастерская, рассчитанная на работу в командах до пятнадцати человек. С помощью специализированного оборудования студенты будут создавать мобильные смарт-системы, роботизированные мини-комплексы, программно-аппаратные продукты с применением технологий индустриального интернета и интернета вещей, прототипы высокоточных изделий на основе аддитивных технологий.

Знания и навыки, которые студенты приобретут, обучаясь в такой лаборатории, позволят будущим инженерам-программистам создавать новые алгоритмы взаимодействия автономных устройств между собой, прокладывать сенсорные сети, разрабатывать новые человеко-машинные интерфейсы и нейрокогнитивные технологии.

Лаборатория укомплектована планшетами, наборами для конструирования программируемых мини-роботов, микрокомпьютерами с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, 3D-принтером. Также здесь имеются ресурсные наборы, состоящие из датчиков движения, наклона, температуры, цвета, касания, препятствий, мультиплексоров, двигателей, LCD-дисплеев и др. Программировать смарт-системы студенты будут на языках C++, Node.js, Python и других. Сейчас сформирована базовая версия лаборатории. В ближайшем будущем линейку оборудования планируется дополнить новыми видами датчиков, контроллеров, приводов, принтеров для 3D-печати, комплектами механических деталей. Собранные комплексы и устройства будут выполнять заданные функции и смогут собирать статистические данные с датчиков для последующего анализа и принятия решений.