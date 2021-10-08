В МТС открыт предзаказ на линейку iPhone 13

С 8 по 14 октября МТС принимает предзаказы на смартфоны серии iPhone 13. Первые покупатели, оформившие предзаказ в этот период, получат скидку на выбранную модель и возможность приобрести оригинальные аксессуары к ней с выгодой до 110 рублей. В продажу смартфоны поступят 15 октября.

Линейка iPhone тринадцатого поколения работает на основе нового сверхбыстрого чипа A15 Bionic, который обеспечивает невероятное быстродействие в играх и при работе с повседневными приложениями. Значительный обновление получили камеры смартфонов. Инновационная система оптической стабилизации со сдвигом матрицы позволит получить четкие кадры, даже при движении. Еще одно приятное нововведение – все смартфоны линейки iPhone 13 оснащены более емкими аккумуляторами. В сочетании с другими энергоэффективными технологиями новые модели работают на одном заряде до 1,5 - 2,5 часов дольше, чем их предшественники.

Оформить предзаказ можно на любую из четырех новых моделей: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Получить выгоду до 200 рублей смогут только те, кто оформит предзаказ по 14 октября через интернет-магазин МТС или в следующих салонах связи МТС: г. Гомель, ул. Крестьянская, 26, г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, г. Мозырь, ул. Малинина 1А, г. Мозырь, ул. Рыжкова, 94, г. Могилев ул. Миронова 21-46, г. Орша, Ленина, 73, г. Витебск, Строителей, 8/2, г. Витебск, Ленина, 48, г. Витебск, Кирова, 2, г. Новополоцк, Молодежная, 148, г. Брест, пр. Машерова, 46, г. Барановичи, пл. Ленина, 1, г. Гродно, Красноармейская,3, г. Гродно, ул.Я.Купалы, 87, г. Гродно, ул.Дубко, 17, г. Минск, пр.Независимости, 95, г. Минск, ул. П. Мстиславца, д.11 (ТЦ «Дана Молл»), г. Минск, пр. Дзержинского, 126 (ТЦ «ProStore»), г. Минск, пр. Партизанский, д.150А (ТЦ «МОМО»)

Реализация новинок будет производиться в период с 15 по 17 октября в тех салонах связи, в которых был оформлен предзаказ. Количество смартфонов по специальной цене ограничено.

Компактный 5,4-дюймовый iPhone 13 mini с объемом памяти 128 ГБ будет доступен за 2499 рублей, версия с 256 ГБ – за 2799 рублей. В рассрочку ежемесячный платеж составит от 128 и 143 рублей соответственно.

Базовый 6,1-дюймовый iPhone 13 со 128 ГБ памяти доступен за 2799 рублей или от 145 рублей в месяц в рассрочку, а версию с 256 ГБ – за 3199 рублей или от 167 рублей в месяц при покупке в рассрочку.

Усовершенствованный 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro со 128 ГБ памяти по предзаказу можно забрать за 3599 рублей, с 256 ГБ памяти – за 3899 рублей. Ежемесячный платеж при оформлении рассрочки составит от 185 и 208 рублей соответственно.

Большой и высокотехнологичный 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 128 ГБ памяти предлагается за 3899 рублей, с 256 ГБ памяти – за 4299 рублей.

Покупатели, которые хотят получить еще большую выгоду на покупку смартфонов линейки iPhone 13 в рассрочку, могут воспользоваться предложением в рамках акции «Вам бонус!». При оформлении предзаказов по 14 октября в рамках этой акции ежемесячный платеж будет от 120 рублей в месяц.

Кроме того, покупатели, оформившие предзаказ по 14 октября на покупку смартфона, получат возможность приобрести оригинальные аксессуары со скидкой. Фирменный чехол с поддержкой Magsafe можно приобрести с выгодой до 110 руб. Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger будет доступно с экономией до 50 руб. Количество аксессуаров по выгодным цена ограничено.