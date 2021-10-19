МТС принимает предзаказы на смартфоны Xiaomi 11T

Уже сейчас в МТС можно оставить предзаказ на новый флагманский смартфон – Xiaomi 11T с 8/256 ГБ памяти. При их оформлении по 4 ноября предоставляется возможность дополнительно приобрести бонусы по 10 копеек – беспроводные наушники и фитнес-браслет.

Смартфон Xiaomi 11T 8/256 ГБ получил экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Его дисплей способен отображать более 1 млрд оттенков, а от царапин защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Основная тройная камера новинки оснащена модулем с разрешением 108 Мп, который позволяет снимать ролики в качестве 8K. Фронтальная камера смартфона – 16-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. А с помощью быстрой 67-ваттной зарядки смартфон может заряжаться всего за 36 минут.

Оформить предзаказ на смартфон Xiaomi 11T 8/256 ГБ можно за 1599 рубля, в рассрочку на год – за 145,40 рубля в месяц, а в рассрочку на два года – за 69,50 рубля в месяц.

Предзаказы принимаются с 15 октября по 4 ноября. Все, оформившие предзаказ, могут дополнительно приобрести сразу два бонуса по 10 копеек – беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro и фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6. Количество бонусов по специальной цене ограничено.

Реализация новинки с бонусами будет производиться с 5 ноября в тех салонах связи, в которых был оформлен предзаказ.