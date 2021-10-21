В МТС появились в продаже устройства для создания "умного дома"

В сети салонов и интернет-магазине МТС появились в продаже устройства для создания "умного дома". Они помогут сделать вашу жизнь более комфортной и безопасной, а управлять ими вы сможете через свой смартфон. Это и бытовая техника — роботы-пылесосы, телевизоры, умные светодиодные лампы, IP-камеры видеонаблюдения, управляемые со смартфона, — и датчики, контролирующие все, что происходит в жилом пространстве.

"Умный дом" — это система «умных» домашних устройств, которая способна выполнять определенные действия и решать повседневные задачи самостоятельно, по сценариям созданными пользователем, что предоставляет возможность сделать жизнь более удобной и безопасной.

Все новинки представляют собой решения от Xiaomi, они объединены в единую экосистему и отлично взаимодействуют между собой. Любое оборудование для обустройства "умного дома" все желающие могут приобрести единым платежом в рамках акции «Для всех». Абонентам МТС предоставляется возможность купить его как единовременным платежом, так и в рассрочку.