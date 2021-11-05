В МТС стартовали продажи смартфона Xiaomi 11T

в салонах связи и интернет-магазине МТС начались продажи Xiaomi 11T с 8/256 ГБ памяти. Новинка с мощной квадрокамерой и емким аккумулятором доступна за 1599 рублей для всех покупателей, независимо от наличия абонентского номера в сети МТС.

Xiaomi 11T 8/256 ГБ получил экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Его дисплей способен отображать более 1 млрд оттенков, а от царапин защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Основная тройная камера новинки оснащена модулем с разрешением 108 Мп, который позволяет снимать ролики в качестве 8K. Для создания ярких селфи предусмотрена фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Длительное время автономной работы новинки обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч. А быстрая 67-ваттная зарядка позволит зарядить смартфон всего за 36 минут.

Приобрести смартфон Xiaomi 11T 8/256 ГБ в рамках акции «Для всех» можно за 1599 рублей. Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут оформить смартфон в рассрочку. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит 145,40 рубля, а на два года – 69,50 рубля.