В МТС пополнился ассортимент умных колонок Яндекс

В сети салонов и интернет-магазине МТС пополнился ассортимент умных колонок Яндекс. Новая модель Яндекс.Станция Мини с часами обладает повышенной мощностью и располагает светодиодным дисплеем, который может показывать время, таймер или погоду.

Яндекс.Станция Мини с часами — лаконичный дизайн и голосовой помощник Алиса, которая обучена множеству полезных умений. Алиса знает много сказок и игр, поможет детям учить уроки, узнавать новое и даже научит лучше выговаривать буквы. По запросу включит подходящий плейлист или подберет музыку. Разбудит вовремя, напомнит покормить кота и расскажет новости.

С помощью Яндекс.Станции Мини с часами можно даже управлять «умной» техникой — Алиса эффективно работает с рядом устройств «умного дома». Просто добавьте к колонке умную лампу или робот-пылесос — и получите возможность запускать их удаленно.

Умная колонка Яндекс.Станция Мини с часами поддерживает голосовое и сенсорное управление. Мощность звучания по сравнению с обычной Яндекс.Станцией Мини выросла втрое и теперь составляет 10 Вт. Для четкого распознавания голоса пользователя предусмотрено 4 микрофона. На боковой части корпуса установлен светодиодный дисплей, который отображает время, таймер и погоду.

Яндекс.Станция Мини с часами доступна для всех за 239 рублей или в рассрочку от 10,5 рубля в месяц в рамках акции «Смарт-устройства».

Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.

Подробнее об условиях акции «Смарт-устройства» — здесь.