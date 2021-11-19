«Черная пятница» стартовала в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС десятки моделей смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимых устройств доступны со скидками до 50%. Скидки в рамках акции распространяются на покупку как единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.
Акционное предложение на популярные модели смартфонов, планшетов и ноутбуков действует в рамках акции «Удачная покупка», а на популярные модели смарт-часов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и портативных колонок – в рамках акции «Смарт-устройства».
Перечень гаджетов, цены на которые снижены с 19 по 22 ноября, смотрите по ссылке.
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