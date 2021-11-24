К акции «Вам бонус!» в МТС присоединилась вся линейка iPhone 13

К акции «Вам бонус!» присоединилась вся линейка iPhone 13. Теперь, обслуживаясь на тарифе «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra», самые последние модели смартфонов Apple можно приобрести со скидкой до 500 рублей.

Новыми участниками акции стали все четыре новые модели: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Наибольшую скидку в размере 500 рублей получил iPhone 13 Pro Max с 256 ГБ памяти. На версию со 128 ГБ памяти действует скидка 350 рублей. Эта модель примечательна большим 6,7-дюймовым OLED-экраном, впечатляющей тройной камерой и поддержкой функции беспроводной зарядки. С учетом выгоды стоимость версии со 128 ГБ памяти снижена до 3749 рублей, а с 256 ГБ памяти – до 3999 рублей.

Меньший по размерам 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro с тройной камерой и компактный 5,4-дюймовый iPhone 13 mini с двойной камерой по акции «Вам бонус!» можно приобрести с выгодой 350 рублей. Цена на iPhone 13 mini с внутренним накопителем на 128 ГБ уменьшена до 2349 рублей, а версия с 256 ГБ – до 2649 рублей. Модель iPhone 13 Pro со 128 ГБ памяти стала доступна за 3449 рублей, а с 256 ГБ памяти – за 3749 рублей.

На базовую модель iPhone 13 распространяется скидка 250 рублей. Ее отличительными особенностями стали: яркий 6,1-дюймовый экран с поддержкой технологии True Tone, мощный процессор Apple A15 Bionic, выполненный по 5-нм техпроцессу, «умная» двойная камера, способная снимать видео в разрешении 4K, защита от воды и пыли по стандарту IP68, а также емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки 23 Вт.

В рамках акции «Вам бонус!» стоимость iPhone 13 со 128 ГБ памяти снижена до 2999 рублей, а с 256 ГБ памяти – до 3399 рублей.

Акция «Вам бонус!» дает возможность приобретать смартфоны, планшеты и ноутбуки по сниженным ценам. Скидка предоставляется при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Подробнее об условиях акции «Вам бонус!» смотрите здесь.