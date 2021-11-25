В МТС появились новые устройства для «умного дома»

В сети салонов и интернет-магазине МТС расширился ассортимент устройств «Умного дома». В число новинок добавились: робот-пылесос, увлажнитель воздуха и электрочайник от Xiaomi, которые способны работать самостоятельно по заранее заданным сценариям.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P – робот-пылесос флагманского уровня. Благодаря высокоточному лидар-сканеру и ультразвуковому датчику он умеет составлять подробную карту дома. Во время уборки «умный» пылесос анализирует расположение объектов, а затем выстраивает оптимальный маршрут по заранее составленной карте дома. По сравнению с более дешевыми аналогами, эта модель справляется с уборкой помещений быстрее и эффективнее. Теперь данный товар доступен и в черном цвете.

В рамках акции «Для всех» робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P можно приобрести за 999 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 92 рубля, а на два года – 48 рублей.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier с помощью очищенного водяного тумана поможет создать комфортный и полезный для здоровья микроклимат в доме. Для поддержания оптимальной влажности окружающей среды в течении всего дня можно подключить увлажнитель к датчику окружающей среды Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 и включить автоматический режим работы по заданным параметрам температуры и влажности. Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier по акции «Для всех» доступен за 199 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 18,09 рубля, а на два года – 8,65 рубля.

Электрочайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro вмещает 1,5 литра воды и располагает множеством полезных функций. С его помощью можно не только быстро вскипятить воду, но и долго поддерживать ее температуру на определенном уровне. Чайник поддерживает 5 режимов сохранения температуры – от 40 до 90 градусов. «Умный» чайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro по акции «Для всех» предлагается за 149 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 13,54 рубля, а на два года – 6,45 рубля.

Все новые устройства «умного дома» поддерживают дистанционное управление. Кроме того, новинки умеют работать в рамках заданных сценариев, которые могут запускаться самостоятельно при определенных условиях или в определенный момент. Так, при правильно подобранном времени робот-пылесос начнет делать уборку сразу после того как вы ушли на работу, а чайник вскипятит воду за 20 минут до вашего прихода.

В МТС можно найти и множество других устройств «Умного дома»: лампы и светильники, беспроводные выключатели и IP-камеры, датчики окружающей среды, движения и освещения. С их помощью вы можете сделать свой дом намного комфортнее и безопаснее, задавая разнообразные сценарии и управляя ими через свой смартфон.