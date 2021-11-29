Sony запатентовала контроллер PlayStation для мобильных устройств

Компания Sony Interactive Entertainment запатентовала контроллер, предназначенный для мобильного гейминга. Патент был опубликован на этой неделе японским подразделением PlayStation и описывает контроллер для игры на прямоугольном устройстве.

Контроллер напоминает DualShock 4, а не более новый DualSense (который идёт с PlayStation 5). Согласно патенту, пользователи смогут наклонять часть устройства.

Если такое устройство будет реализовано, его можно будет использовать вместе со смартфоном для игры на PlayStation через Remote Play или облако, аналогично тому, как в настоящее время можно использовать контроллеры сторонних производителей для воспроизведения потоковых игр Xbox.

Патент появился на фоне новой попытки производителя PlayStation заняться мобильными играми. В октябре Sony Interactive Entertainment назначила бывшего руководителя отдела контента Apple Arcade Николя Себастьяни (Nicola Sebastiani) руководителем мобильных операций компании. Sony собирается адаптировать свои «самые популярные франшизы» для мобильных устройств.