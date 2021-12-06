Открыт предзаказ на Xiaomi Redmi Mi Watch 2 lite в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС открыт предзаказ на смарт-часы Xiaomi Redmi Mi Watch 2 lite. Оформите предзаказ с 3 по 9 декабря и получите новинку со скидкой.

Умные часы Redmi Watch 2 Lite оснащены цветным сенсорным дисплеем. Диагональ экрана составляет 1,55 дюйма, а разрешение — 320 х 360 пикселей. Разнообразить внешний вид устройства помогут более 100 циферблатов, доступных для установки.

Полезный гаджет позволит более эффективно следить за основными показателями здоровья и физической активности, чтобы вы всегда оставались в форме. Смарт-часы способны осуществлять круглосуточный мониторинг пульса и сна, вести подсчет сожженных калорий и пройденных шагов, отслеживать точное местоположение с помощью GPS, управлять воспроизведением музыки, уведомлять о входящих вызовах и сообщениях.

Отслеживайте частоту сердечных сокращений (ЧСС) в течение всего дня и измеряйте уровень насыщенности крови кислородом. В случае, если частота ЧСС превысит установленное значение, система подаст предупредительный сигнал. А в стрессовой ситуации порекомендует специальное дыхательное упражнение, которое поможет расслабиться. Мониторинг стресса поможет вам достичь лучшего баланса между работой и отдыхом. Также вы можете ежедневно контролировать сон и получать подробные отчеты о фазах сна.

Умные часы хранят в себе более чем 100 режимов тренировок, включая HIIT и йогу, которые помогут достичь ваших спортивных целей. Также они могут использоваться во время плавания — защита от влаги 5 ATM.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite обеспечивают до 10 дней работы в стандартном режиме использования и до 14 часов — при включённым GPS.

Оформите предзаказ на Xiaomi Redmi Watch 2 Lite с 3 по 9 декабря и получите скидку. Стоимость смарт-часов с учетом скидки составит 179 рублей или от 8 рублей в месяц при покупке в рассрочку.