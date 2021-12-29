Xiaomi представила умные часы Watch S1

Компания Xiaomi представила новые смарт-часы Watch S1. Устройство составило компанию таким продуктам, как смартфоны серии Xiaomi 12, наушники Buds 3, обновлённая версия Mi Pad 5 Pro с расширенным объёмом оперативной памяти и операционная система MIUI 13.

Watch S1 — самые продвинутые смарт-часы Xiaomi на сегодняшний день. Устройство может похвастаться лаконичным корпусом из нержавеющей стали, 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с сапфировым стеклом и поддержкой сторонних приложений. Xiaomi не сообщила, какая ОС используется в часах, однако заявила, что владельцы iOS устройств не смогут устанавливать на них приложения, по крайней мере в первое время.

Новинка поддерживает мониторинг 117 видов физической активности, а также водонепроницаемостью по стандарту 5 АТМ. Watch S1 оборудованы датчиками сердечного ритма и кислорода в крови, а также могут предложить функции мониторинга сна. В устройстве есть встроенный модуль NFC для бесконтактных платежей, GPS-приёмник, а также микрофон и динамик, которые можно использовать для осуществления вызовов через сопряжённый смартфон.

Watch S1 поставляются с аккумулятором ёмкостью 470 мА·ч, который, по словам Xiaomi, обеспечит 12 дней автономной работы. Стоимость Xiaomi Watch S1 начинается от $165 за версию с резиновым браслетом и от $175 за модель с кожаным ремешком.