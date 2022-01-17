Samsung повысит цены на флагманскую серию Galaxy S22

8 февраля должна состояться премьера новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S22. Аппаратов будет три, причем старшая модель Galaxy S22 Ultra будет обладать дизайном в стиле Galaxy Note 20, поддержкой стилуса и продвинутыми камерами. Кроме того, по инсайдерской информации, цены на новые флагманы будут в среднем на $100 выше, чем у более ранних моделей.

Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy S22 будет начинаться с отметки $899, Galaxy S22+ обойдется в $1099, а самым дорогим станет Galaxy S22 Ultra – $1299. Росту цен на серию Galaxy S22 способствуют несколько факторов: глобальный дефицит чипов и увеличение стоимости ряда компонентов в среднем на 30-40%.

Все смартфоны будут обладать AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, аккумуляторами емкостью 4500-5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и технологией беспроводной зарядки. По поводу чипсета пока не известно, будет ли это Exynos 2200 или только Snapdragon 8 Gen 1.