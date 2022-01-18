10 лучших Android-смартфонов по версии пользователей

Известный и популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов, получивших самые высокие оценки удовлетворенности китайских пользователей в декабре минувшего года.

Первые две строчки заняли аппараты Samsung – фаблет Galaxy Note 20 с результатом 97.25% и флагман Galaxy S21 Ultra с показателем 93.14%. А вот на третью строчку поднялся аппарат среднего уровня Redmi Note 11 Pro+ (92.86%).

На четвертом и шестом местах расположились смартфоны Huawei, P50 Pro (92.75%) и Mate 40 Pro (92.45%) соответственно. Между ними вклинился Vivo S10 Pro с результатом 92.67%.

Далее расположились дивайсы iQOO Z5 (92.45%) и два Honor, Magic 3 (92.43%) и Magic 3 Pro (92.14%).

Замыкает десятку Oppo K9 Pro (91.54%), при чем стоит отметить, что в ноябре этот аппарат располагался на высоком втором месте, в то время как Galaxy S21 Ultra был только шестым.