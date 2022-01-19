Процессоры и видеокарты AMD, NVIDIA и Intel могут подорожать на 20%

Портал Digitimes со ссылкой на свои источники сообщает, что крупнейшие поставщики процессоров и чипов AMD, NVIDIA и Intel собираются поднять цены на свою продукцию. Это касается и CPU, и GPU.

Поставщики могут поднять цены на величину до 20%. Все дело в росте их затрат: цены на свои услуги поднимают контрактные изготовители микросхем. Так, ведущая из них – тайваньская TSMC – уже повысила цены на изготовление микросхем по технологиям 7 нм и 5 нм на 10-20%, что не может не сказаться на конечной стоимости чипов.

Рост цен на услуги TSMC вызовет подорожание линеек новых процессоров AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 6000H/U, а также видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, AMD Radeon RX 7000 и Intel ARC Alchemist. Т.к. Intel имеет свои производственные мощности, то подорожание, скорее всего, не коснется процессоров Intel. Впрочем компания может поднять цены, чтобы больше заработать.