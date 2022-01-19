Появились качественные рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra

В Сети появились первые качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Утверждается, что это официальные изображения, которые будут использованы в промоматериалах после запуска линейки аппаратов.

Дизайн Galaxy S22 Ultra напоминает модель Galaxy Note 20 Ultra 2020 года – у нового смартфона тоже острые углы и есть поддержка стилуса S-Pen. Кстати, стилус будет иметь задержку 2.8 мс, что на сегодняшний день является самым низким показателем для устройств Samsung.

Аппаратной основой Galaxy S22 Ultra станет Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. Основная камера представлена датчиками на 108, 12, 10 и 10 Мп, селфи-камера – 40 Мп. У смартфона будет 6.8" 2X Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 1440х3088 и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Защитой экран является еще не анонсированное суперпрочное стекло Gorilla Glass Victus+. Заявлена поддержка скоростной проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также беспроводной 15 Вт. Аппарат защищен от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Будут доступны черный, белый, зеленый и розовый цвета.

Ожидается, что линейка Samsung Galaxy S22 будет представлена 8 февраля.