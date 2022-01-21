Владельцы iPhone 13 жалуются на розовый экран

В китайских социальных сетях все больше обладателей iPhone 13 жалуются, что экран смартфона заливает розовым цветом, и при этом проблему не решают ни перезагрузка, ни сброс настроек.

Кроме того, по словам пользователей, в дополнение к розовому экрану наблюдаются заметные подтормаживания, появляются скриншоты ранее запущенных приложений, а некоторые аппараты самостоятельно перезагружаются.

Служба техподдержки Apple дала комментарий: "Мы не получали уведомлений о том, что ситуация является аппаратной проблемой, обычно она вызвана зависанием системы". Пользователям предлагается создать резервную копию всех данных смартфона, а затем обновить ОС до последней версии. Помимо этого, рекомендуется обновить все приложения, чтобы исключить несовместимости.

Проблема проявляется на всех аппаратах линейки iPhone 13.