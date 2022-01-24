Цены флагманов Samsung Galaxy S22 рассекречены

Известный инсайдер Роланд Квандт опубликовал цены на грядущую линейку флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22 в Европе.

Изучив их, можно сделать вывод: надеявшиеся на то, что серия S22 будет быть дешевле S21, не учли Ковид, дефицит полупроводников в мире и инфляцию.

По информации Роланда, цены будут такими:

S22 8/128 ГБ — 849 евро

S22 8/256 ГБ — 899 евро

S22+ 8/128 ГБ — 1049 евро

S22+ 8/256 ГБ — 1099 евро

S22 Ultra 8/128 ГБ — 1249 евро

S22 Ultra 12/256 ГБ — 1349 евро

S22 Ultra 12/512 ГБ — 1449 евро

Как видно, стоимость новинок практически идентична предшественникам, разве что Galaxy S22 Ultra на 100 евро дешевле своего предшественника.

Роланд Квандт имеет достаточно большой авторитет, поэтому доверять его информации можно.