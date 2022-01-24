Apple собирается представить сразу нескольких новых устройств

По словам инсайдера Марка Гурмана, этой осенью Apple планирует представить обновление сразу нескольких своих продуктовых линеек. Согласно его информации, это будет самый широкий набор новых устройств в истории компании.

Естественно, главным релизом осени окажутся флагманы серии iPhone 14. Кроме них Apple представит серию недорогих iPad, новые поколения iPad Pro и часов Apple Watch. И это еще не все! До конца года компания выпустит обновленный MacBook Air, относительно недорогую версию ноутбука MacBook Pro и второе поколение наушников AirPods Pro. Кроме того, Apple покажет новые стационарные компьютеры – iMac и Mac Pro на процессорах серии M.

А первым мероприятием "фруктовой компании" в 2022 году станет презентация новых iPhone SE, обновленного планшета iPad Air и, возможно, компьютера iMac или Mac mini, которая состоится в марте или апреле.