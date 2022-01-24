Фанат сделал шутер для убийства покемонов

Пользователь reddit Dragon_GameDev2 представил сделанный своими руками шутер от первого лица Pokemon x FPS, в котором игрокам нужно охотиться на покемонов. Запись геймплея была опубликована на YouTube.

В игре есть несколько локаций, в которых можно сражаться с различными покемонами, используя широкий спектр оружия: пистолеты, дробовики, автоматы, винтовки и т.п.

В скором времени все ролики о Pokemon x FPS были удалены по требованию Pokemon Company International. Но, как известно, в интернете ничего не пропадает, так что пользователи начали их перезаливать.

К сожалению, скачать шутер нельзя, да и учитывая реакцию компании-правообладателя, вряд ли он появится в виде полноценной игры.