iPhone скоро смогут принимать платежи

По данным агентства Bloomberg, компания Apple планирует внедрить в свои смартфоны функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт.

Разработка системы ведется с 2020 года в сотрудничестве с канадским стартапом Mobeewave. Для работы, предположительно, будет задействован датчик NFC, который пока используется только для бесконтактной оплаты. После внедрения новинки iPhone сможет также принимать платежи, что позволит владельцам небольшого бизнеса сэкономить на покупке специализированных терминалов.

Как ожидается, систему представят через несколько месяцев вместе с одним из обновлений iOS. Будет ли она доступна всем пользователям или только предпринимателям, пока не известно.