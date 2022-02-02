iPhone 14 – самый ожидаемый смартфон

Компания Mozillion на основе анализа поисковых запросов Google, составила список 20 самых ожидаемых смартфонов текущего года.

Сюрприза, разумеется, не случилось: лидером рейтинга является iPhone 14, на который пришлось более 1 млн поисковых запросов. Он должен быть анонсирован в сентябре.

Второе место, с почти двукратным отставанием, занял Samsung Galaxy S22, который представят уже через неделю, 9 февраля.

Еще один аппарат производства Apple – iPhone SE 3 – оказался на третьем месте. Его презентация намечена на весну.

Остальные места в топ-10 оккупировали смартфоны китайских производителей: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7 и другие.