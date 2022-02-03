Новые Realme 9 Pro и 9 Pro Plus смогут менять цвет корпуса

Компания Realme решила облегчить жизнь пользователям, которые при покупке долго не могут выбрать цвет смартфона. Ее новые флагманы Realme 9 Pro и 9 Pro Plus смогут менять цвет корпуса при различных условиях освещения.

В "комнатных" условиях корпус будет синим, а вот при ярком солнечном свете (или другом ультрафиолетовом излучении) устройство поменяет цвет на кирпично-красный в течение нескольких секунд. По словам Realme, этот оттенок был "вдохновлен цветами заката".

Компания сообщает, что ей пришлось сделать более 200 тестов, чтобы найти правильную формулу материала и толщину краски, которые позволили быстро менять цвет. Посмотреть, как проявляется эффект, который Realme назвала Light Shift, можно в официальном видеотизере.

Что касается характеристик смартфонов, то у Realme 9 Pro они таковы: чипсет Qualcomm Snapdragon 695, тройная камера с основным сенсором 64 Мп, 6.59" ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Отличия старшей модели Realme 9 Pro Plus: чип MediaTek Dimensity 920, 6.43" AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 50-Мп сенсор Sony IMX766 у тройной камеры.

Ожидается, что новинки будут представлены уже через две недели, 15 февраля.