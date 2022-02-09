AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на январь 2022 года.

Как отмечают эксперты, с началом нового года разразилась «новая война телефонов» — рейтинги значительно изменились.

В самой бюджетной категории, до 1999 юаней (до 314 долларов), первое место занял Realme Q3s в версии 6/128 ГБ, на втором месте находится Redmi Note 10 Pro, а на третьем — Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от 315 до 471 доллара) стал Realme GT в версии 8/128 ГБ, второе место занял смартфон Realme GT Neo2T, а на третьем оказался игровой Lenovo Legion Phone 2 Pro.

В категории от 3000 до 3999 юаней (от 472 до 628 долларов) на первом месте находится Xiaomi Mi 12, на втором — iQOO 9, а на третьем — Redmi K40 Pro.

В категории от 4000 до 4999 юаней (от 629 до 785 долларов) первое место занял Realme GT Pro, второе принадлежит Xiaomi Mi 12 Pro, а третье — iQOO 9 Pro.

Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 786 долларов лидирует Vivo X70 Pro+. Второе место занял Honor Magic3 Pro, а третье — Xiaomi 11 Ultra.