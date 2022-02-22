В МТС открыт предзаказ на новую линейку флагманов Samsung Galaxy S22

В салонах связи и интерне-магазине МТС можно оформить предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. При оформлении предзаказа по 10 марта можно будет дополнительно забрать приятный бонус за 10 копеек.

Новинки изготовлены из сверхпрочного армированного алюминия. Также они стали первыми смартфонами со стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, которое защищает как передние, так и задние панели. Выполненные в оригинальном дизайне с использованием переработанных материалов, эти флагманские смартфоны сочетают в себе эстетику и экологичность. Все новые смартфоны Samsung Galaxy S22 оснащаются процессором Exynos 2200 и доступны с оболочкой One UI 4.1, созданной на базе Android 12.

Samsung Galaxy S22 и S22+ получили систему камер с усовершенствованной интеллектуальной обработкой изображения. Она включают основную камеру с высоким разрешением 50 Мп, телеобъектив на 10 Мп и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп, благодаря чему будут получаться фото в отличном качестве. Оба устройства оснащены передовой технологией VDIS, которая минимизирует вибрации, что позволяет получать плавное и четкое видео даже в движении.

Версию смартфона Samsung Galaxy S22 с объемом памяти 8/128 ГБ по предзаказу можно оформить за 2799 рублей, а с 8/256 ГБ памяти – за 2979 рублей. В рассрочку они будут доступны от 121,70 рубля и 129,60 рубля в месяц соответственно.

Samsung Galaxy S22+ с памятью 8/128GB по предзаказу доступен за 3299 рублей, а с 8/256 ГБ памяти – за 3499 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку составит от 143,50 и 152,20 рубля соответственно.

Старшей моделью в линейке стал смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra, который оснащается 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с загнутыми кромками с боков, разрешением QHD+, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и частотой обновления изображения до 120 Гц. Основная камера включает широкоугольный модуль на 108 Мп, сверхширокоугольный на 12 Мп, а также 2 телеобъектива по 10 Мп с 3-кратным и 10-кратным увеличением. Аккумулятор смартфона ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт и беспроводную до 15 Вт. Возможна беспроводная подзарядка других гаджетов.

Стоимость версии Samsung Galaxy S22 Ultra с объемом памяти 12/256GB по предзаказу составит 4359 рублей или от 189,60 рубля в месяц, а с 12/512 ГБ памяти – 4699 рублей или от 204,30 рубля в месяц.

Для тех, кто оформит предзаказ на любую новинку по 20 февраля, будет доступен бонус – беспроводные наушники Galaxy Buds Pro за 10 копеек.

При оформлении предзаказов на линейку смартфонов Galaxy S22 с 21 февраля по 10 марта можно будет дополнительно приобрести зарядное устройство Samsung 45 Вт за 10 копеек.

Количество бонусов ограничено.