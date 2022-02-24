Realme представила смартфон Narzo 50

китайский производитель смартфонов Realme представил новый аппарат Narzo 50, который станет преемником прошлогоднего Narzo 30. Смартфон получил дисплей 120 Гц, процессор Helio G96 и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Розничные продажи стартуют в начале следующего месяца.

Narzo 50 имеет в оснащении 6,6-дюймовый дисплей IPS с поддержкой разрешения формата Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Частота обновления дисплея может изменять от 30 до 120 Гц, в зависимости от выполняемой задачи. Кроме того, поддерживается скорость дискретизации (считывания касаний) в 240 Гц. В верхней части экрана имеется отверстие, в котором размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера располагается на тыльной стороне корпуса. Она представляет собой сочетание сенсоров на 50, 2 и 2 мегапикселя.

Аппаратной основой смартфона стал процессор MediaTek Helio G96, который дополняется 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 или 128 Гбайт. При необходимости дисковое пространство можно расширить за счёт использования карты памяти формата microSD. В качестве источника питания задействована аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую поверхность корпуса. Имеется стандартный 3,5-миллиметровый разъём для подключения нуашников или гарнитуры.

Смартфон Realme Narzo 50 работает под управлением программной платформы Android 12 с фирменным интерфейсом Realme UI 3.0. Пользователи смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения корпуса: голубом Speed Blue и чёрном Speed Black. Базовая версия Narzo 50 с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ обойдётся примерно в $172, тогда как за вариант с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ придётся заплатить $205. Розничные продажи начнутся 3 марта.