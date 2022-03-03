HP и Dell прекратили продажи своей продукции в России

Компании HP и Dell — одни из лидеров мирового рынка по объёмам поставок компьютеров — приостановили продажи своей продукции в России, присоединившись к растущему списку иностранных компаний, прекращающих работу в России.

Генеральный директор HP Энрике Лорес (Enrique Lores) объявил о приостановке поставок продукции компании во время отчётной конференции по итогам первого квартала 2022 фискального года. Глава HP заявил, что компания подготовилась к «ряду сценариев» по сложившейся ситуаций, передаёт CRN. «Благополучие наших сотрудников, их семей, клиентов и партнеров — наша главная забота», — сказал Лорес. — «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их безопасность».

Также было отмечено, что компания не столкнётся с проблемами с транспортом в цепочке поставок, которые могли бы возникнуть из-за ситуации с Россией и Украиной, поскольку в прошлом году HP закрыла маршруты доставки через пострадавший регион.

Что касается Dell Technologies, то помимо остановки поставок она заявила во вторник, что следит за ситуацией, чтобы определить свои следующие шаги и работает над тем, чтобы помочь сотрудникам, пострадавшим от конфликта, пишет The Wall Street Journal.