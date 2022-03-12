Instagram заблокируют в России 14 марта

Роскомнадзор в своем Telegram-канале сообщил о том, что процедура блокировки социальной сети Instagram завершится ровно в полночь 14 марта. Несмотря на то, что блокировка уже начата, в ведомстве решили дать пользователям несколько дней, чтобы они сохранили фото и видео, опубликованные в популярной социальной сети.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.