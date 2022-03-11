В России Meta (Facebook) могут признать экстремистской организацией

Генеральная прокуратура России обратлась в суд, попросив признать компанию Meta (Facebook) экстремистской организацией.

Кроме того, прокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к социальной сети Instagram. В посольстве России в США подчеркнули, что действия платформы Meta являются информационной войной без правил.

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости решительных мер по пресечению деятельности этой компании.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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