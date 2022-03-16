«Сбер» вышел на рынок смарт-ТВ под брендом Sber

«Сбер» сообщил о запуске линейки смарт-ТВ под общим брендом Sber, разработанных совместно с «М.Видео-Эльдорадо». Серия включает четыре модели, различающиеся в первую очередь диагоналями экрана.

Все четыре телевизора Sber укомплектованы экранами на базе матрицы IPS. Она обеспечивает 178-градусные углы обзора при соотношении сторон 16:9. Степень охвата цветовых пространств производитель не раскрывает. В каждой из моделей смарт-ТВ Сбербанка дисплей имеет очень тонкие диагонали по бокам и сверху. Толщина нижней традиционно значительно шире.

Новые смарт-ТВ «Сбера» доступны в версиях на 43, 50, 55 и 65 дюймов, каждая с поддержкой разрешения 4К или Ultra HD. Телевизоры «Сбера» стоят от $287 до $434.