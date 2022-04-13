Ozon начал развивать линейку смарт-ТВ под брендом Hartens

Российская торговая площадка Ozon готовится к выходу на рынок умных телевизоров с устройствами под собственным брендом. Для этого маркетплейс купил марку телевизоров Hartens.

Бренд Hartens маркетплейс приобрел у российской компании ООО «Хартенс» еще в октябре 2021 г. После этого данные смарт-ТВ продаются эксклюзивно в этом маркетплейсе. Сумма сделки не разглашается.

Согласно планам Ozon, планы по захвату российского рынка смарт-ТВ маркетплейс собирается начать реализовывать уже в 2022 г. До конца этого года с конвейера должно сойти более 100 тыс. телевизоров для продажи на Ozon.