Ozon начал развивать линейку смарт-ТВ под брендом Hartens

Российская торговая площадка Ozon готовится к выходу на рынок умных телевизоров с устройствами под собственным брендом. Для этого маркетплейс купил марку телевизоров Hartens.

Бренд Hartens маркетплейс приобрел у российской компании ООО «Хартенс» еще в октябре 2021 г. После этого данные смарт-ТВ продаются эксклюзивно в этом маркетплейсе. Сумма сделки не разглашается.

Согласно планам Ozon, планы по захвату российского рынка смарт-ТВ маркетплейс собирается начать реализовывать уже в 2022 г. До конца этого года с конвейера должно сойти более 100 тыс. телевизоров для продажи на Ozon.

 

 

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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