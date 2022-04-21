США и союзники считают, что Россия готовит кибератаки против западных стран

Власти США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Британии предупредили объекты критической инфраструктуры о киберугрозах, якобы связанных с Россией.

США и страны-союзники заявили, что Россия готовит кибератаку против западных стран, поддерживающих Украину, сообщает The Guardian.

Власти США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии выпустили предупреждение для объектов критической инфраструктуры, в котором утверждается, что они могут стать целью кибератак со стороны хакеров, которые якобы связаны с Россией. Согласно разведданным Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, правительство России изучает возможности для кибератак из-за конфликта на Украине, поэтому готово профинансировать пророссийские группы киберпреступников. Органам кибербезопасности рекомендовано подготовиться и усилить киберзащиту своих подразделений.

Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США предупреждает, что российские хакеры, поддерживаемые государством, могут украсть из ИТ-сетей большие объемы данных, задействовать вредоносное ПО и заблокировать сети.

 

 

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Источник: 

SecurityLab.ru

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Опубликовал: KVbot,

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