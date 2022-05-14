Microsoft анонсировала VPN-сервис Secure Network для браузера Edge

Компания Microsoft анонсировала скорое появление VPN-сервиса Secure Network в фирменном браузере Edge, первые упоминания о котором появились в прошлом месяце.

На данный момент служба доступна пользователям веб-обозревателя в рамках программы предварительной оценки Edge Insider на канале Canary.

Инструмент Secure Network не требует установки дополнительного программного обеспечения или расширений. Основное назначение функции заключается в том, чтобы предоставить пользователям Edge возможность использования безопасного интернет-соединения при работе в общедоступных сетях, где часто возникают проблемы с конфиденциальностью. Использование Secure Network позволит скрыть реальный IP-адрес, шифровать данные и передавать трафик через безопасную сеть. Партнёром Microsoft в рамках данного проекта стала Cloudflare.