Компания HP объявила об уходе из Беларуси и России

Американская IT-компания Hewlett Packard Enterprise (HP) объявила о полном сворачивании бизнеса на территории Беларуси и России. Об этом свидетельствует пресс-релиз компании.

«Для нас больше не представляется целесообразным продолжать деятельность в России и Беларуси, мы приступаем к упорядоченному выводу оставшегося бизнеса из этих стран. Мы ожидаем дополнительных списаний в третьем квартале 2022 года в связи с нашим решением, но эти потери не будут существенными», — говорится в сообщении.

Hewlett Packard Enterprise была образована в 2015 году в результате раздела Hewlett-Packard. HPE получила корпоративный бизнес. Она специализируется на серверах, суперкомпьютерах, системах хранения данных, сетевой и облачной инфраструктуре.