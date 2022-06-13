Представлен бюджетный смартфон Realme V20 5G всего за $150

На днях в Китае был анонсирован смартфон Realme V20 5G. Он оценен всего в $150, но при этом предлагает SoC Dimensity 700, т.е. имеет очень достойную производительность для этой цены.

Смартфон получил экран 6.5" с разрешением !600x270. Разрешение фронтальной камеры 5 Мпикc, двух задних – 13 Мпикс и 0.3 Мпикс. Ёмкость батареи 5000 мАч, мощность зарядки равна 10 Вт. Также есть разъем для наушников 3,5 мм.

Не исключено появление этого смартфона в других странах, но называться он будет по другому, поскольку аппараты Realme серии V не продаются за пределами Китая.