Автогигант Geely станет владельцем Meizu

Еще в январе появились слухи, что китайский автогигант Geely собирается приобрести местный бренд смартфонов. Инсайдеры сообщали, что это будет Meizu. Теперь слух подтвердился, поскольку китайский регулятор объявил о том, что компания Hubei Xingji Times Technology, принадлежащая Geely, приобретает акции Meizu Technology.

Meizu в настоящее время принадлежит Huang Xiuzhang и Taobao China Software Company с долями 49.08% и 27.23% соответственно. Сообщается, что Geely подпишет соглашение о приобретении 79.09% акций Meizu, при этом доля Huang Xiuzhang сократится до 9.79%, а Taobao China полностью выйдет из предприятия.Таким образом, автопроизводителю получит контроль над китайской технологической компанией.