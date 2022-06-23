Компании инвестируют в информационную безопасность только после кибератак

Руководство предприятий одобряют расходы на IT только после того, как компания уже стала жертвой кибератаки, чем ставят ее безопасность под угрозу, говорится в отчете Tanium.

По словам 75% респондентов, для того, чтобы руководство увеличило инвестиции в технологии, должны произойти инциденты безопасности. "Финансирование больше направлено на устранение взломов после того, как они уже произошли. Это равнозначно тому, что компания оставила бы двери и окна своих офисов открытыми и заперла их только после кражи со взломом", – отметили в Tanium.

56% участников опроса сообщили, что наибольший ущерб от кибератаки – это снижение производительности в результате вынужденного простоя. По их мнению, это еще хуже, чем кража интеллектуальной собственности или ущерб репутации.

Банки и ВУЗы больше всего обеспокоены материальным ущербом от кибератак, тогда как частные медучреждения, технологические и телекоммуникационные компании больше беспокоятся о простоях.