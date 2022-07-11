Meizu представила смартфон Mblu 10s

Компания Meizu представила новый бюджетный смартфон Mblu 10s. Аппарат работает под управлением Android 12, а также оснащен фирменным пользовательским интерфейсом Flyme 9 Lite UI.

Смартфон оснащен процессором Unisoc T310, присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, порт USB Type-C, а также 3,5-мм гнездо для наушников, батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Стоимость аппарата — от 110 до 140 долларов.