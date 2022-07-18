Состоялся релиз Tor Browser 11.5

Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила обновленную версию специализированного браузера Tor Browser, предназначенного для безопасной навигации в Сети. Релиз под номером 11.5 включает улучшения, которые упрощают обход интернет-цензуры в странах, где таковая применяется.

Пользователям новой версии больше не нужно вручную искать подходящие мосты и проводить настройку браузера. Функция «Помощник подключения» (Connection Assist) автоматически сможет сформировать правильную конфигурацию обозревателя с учетом местоположения пользователя.

Другое полезное новшество, представленное в Tor Browser 11.5, – активная по умолчанию функция “HTTPS-Only Mode”, которая вынуждает браузер подключаться к веб-ресурсам исключительно посредством защищенного канала (по протоколу HTTPS). Это, как отмечают разработчики, позволяет обеспечить защиту от перехвата трафика третьими лицами (атака типа man-in-the-middle).

Наконец, в новой версии фирменного браузера Tor, основанного на Mozilla Firefox 91.11, значительно переработана страница с сетевыми параметрами в пользу упрощения поиска и понимания отдельных настроек.

Tor Project плотно взялась за доработку механизмов борьбы с блокировками в интернете с выходом версии 10.5 в июле 2021 г. В частности, в упомянутом релизе появились функция обхода блокировки непосредственно Tor на базе обширной сети прокси-серверов Snowflake. Процесс ее активации был реализован максимально просто и понятно для пользователей с любым уровнем опыта работы на компьютере и требовал нескольких кликов мышью.