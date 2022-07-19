Торговая сеть "Соседи" подтвердила утечку личных данных пользователей "Купилки"

Торговая сеть "Соседи" сообщила об утечке личных данных пользователей карты лояльности "Купилка". Об этом говорится в письме, поступившем в редакцию KV.by.

"К сожалению, недавно в нашей компании произошел неприятный инцидент, в результате недобросовестных действий со стороны третьих лиц, в сеть были опубликованы данные (мобильный номер телефона, e-mail) отдельных участников программы лояльности Купилка; утечка данных не коснулась таких данных, как: ФИО, данные о покупках, пароли в личный кабинет - все эти данные в безопасности", - говорится в сообщении компании.

Торговая сеть уже обратилась в правоохранительные органы и обещает ужесточить подход к хранению личных данных.

Напомним, что информация об утечке появилась в начале июня.