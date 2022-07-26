Intel будет производить продукцию для MediaTek

Компании MediaTek и Intel объявили о партнёрстве, в рамках которого MediaTek будет использовать технологические процессы Intel Foundry Services. 

Судя по пресс-релизу, речи о производстве SoC Helio или Dimensity на мощностях Intel пока не идёт. Intel будет производить для MediaTek некоторые микросхемы для периферийных интеллектуальных устройств. Скорее всего, речь идёт о каких-то простых микропроцессорах или чём-то подобном. 

Напомним, Intel создала Intel Foundry Services в прошлом году в рамках своей новой стратегии, предусматривающей в том числе предоставление своих производственных мощностей сторонним клиентам.  

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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