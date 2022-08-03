В МТС стали доступнее три смартфона realme. Цены снизились на модели realme C25s, realme 9 Pro 5G и realme 9 Pro+ 5G. При их покупке теперь можно сэкономить до 220 рублей.

Смартфон realme 9 Pro+ 5G с 6/128 ГБ памяти получил наибольшую скидку – 220 рублей. Она позволяет приобрести его за 1179 рублей в рамках акции «Для всех». Также смартфон можно приобрести в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» от 60 рублей в месяц.

Модель realme 9 Pro 5G с 8/128 ГБ памяти подешевела на 160 рублей и теперь ее цена для всех составляет 999 рублей. Абоненты МТС могут приобрести ее в рассрочку от 52 рублей в месяц.

Смартфон realme C25s с 4/64 ГБ памяти стал доступнее на 70 рублей, и сейчас в рамках акции «Для всех» его можно забрать за 499 рублей. Приобрести смартфон в рассрочку можно от 27 рублей в месяц в рамках акции «Удачная покупка!».