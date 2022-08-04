AnTuTu назвала самые производительные Android-смартфоны

Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Данные статистики отражены за июль 2022 года.

На первом месте расположился Oneplus 10R 5G. Это первый телефон в стране на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 8100. OnePlus 10R оснащён 6,7-дюймовой AMOLED-панелью разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Вторую позицию занял OPPO Reno8 Pro 5G, а замыкает тройку realme GT Neo2.

"Из-за пандемии и инфляции пользователям пришлось снизить спрос на новые мобильные телефоны, однако скорость, с которой производители смартфонов выпускают новые, ничуть не уменьшилась", - отмечает команда AnTuTu.