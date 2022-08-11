В Беларуси запущен сервис для бесконтактной оплаты БЕЛКАРТ PAY

ОАО «Банковский процессинговый центр» и платежная система БЕЛКАРТ запускают приложение для бесконтактной оплаты БЕЛКАРТ PAY. БЕЛКАРТ PAY - это мобильное приложение, предназначенное для оплаты по карточкам БЕЛКАРТ с помощью смартфона. Об этом рассказали представители компаний на сегодняшней пресс-конференции.

На сегодня сервис предоставляется держателям карт БЕЛКАРТ следующих банков: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Банк «Решение» и ЗАО «Цептер Банк». Но создатели обещают, что список будет постоянно дополняться.

Сервис будет доступен владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC. Для регистрации карты в приложении нужно подключение к интернету.

Напомним, что в августе в Беларуси было запущено два сервиса для бесконтактной оплаты смартфоном: Mir Pay и XPAY.